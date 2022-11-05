بالفيديو رثاء مؤثر للشهيد فاروق سلامة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:08 م
05 نوفمبر 2022
فاروق سلامة.
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