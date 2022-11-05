اضبط تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة تردد قناة ام بي اكشن حيث جاءت هذه المقالة بعد أن رصدنا عمليات بحث واسعة على الانترنت لا سيما على محرك جوجل الشهير ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أن القناة تعد عائلية تتميز بالأفلام والمسلسلات والبرامج ذات طابع الأكشن والتحدي والإثارة حيث انطلقت في 5 مارس 2007 بمحتوى غربي مميز ويمكن لكم الان وبكل سهولة تامة التعرف على باقي المعلومات التي نتحدث بها حول هذه القناة الرائدة في مضمونها والتي نالت على شهرة واسعة في الأيام المقبلة وهو على النحو التالي: .
وسوف نقوم الآن في توفير التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن تردد قناة ام بي سي اكشن مصارعة Anime MBC Action الجديد 2023 نذكر الجميع بأن موقعنا يعمل على مدار الساعة في نشر مقالات نضع فيها إلى جانب الترددات أسعار الذهب والمباريات لكرة القدم ، والان نطلب من حضراتكم المتابعة حتى النهاية .
تردد قناة ام بي سي اكشن مصارعة MBC Action الجديد على نايل سات 2023
الترددات : 11470-11467
الاستقطاب: V
معدل الترميز للقناة : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة MBC Action الجديد 2023على عرب سات
تردد القناة : 11270- 12284 .
الاستقطاب V
معدل الترميز : 27500 .
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
تردد قناة ام بي سي 1 mbc :
تردد القناة على النايل سات:
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد القناة على العرب سات
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc2 :
التردد 12015
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي mbc4 :
تردد القناة 11938 – 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc max
تردد قناة ام بي سي mbc max:
11560
الاستقطاب عمودي
تردد آخر 11938
الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي اكشن MBC :
تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات
هو 12284(v) أو 11270(v)
تردد قناة ام بي سي على نايل سات:
هو 11476(v)
تردد قناة ام بي سي دراما :
تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات
هو 11938, 11470
الاستقطاب v
معدل الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي mbc5
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports
الاقمار التردد معدل الترميز FEC
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6
- قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4
- قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
القمر التردد FEC/SR الجودة
- قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD
- قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD
تردد قناة ام بي سي العراق MBC
القمر نايل سات 201
التردد 12226 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية أفقي عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
ترددات "MBC العراق" SD
القمر نايل سات 201
التردد 11938 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
تردد قناة إم بي سي مصر MBC 2023
التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.
أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.
معدل الترميز هو 27500.
وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول قناة ام بي سي اكشن MBC Action على نايل سات وعرب سات ، في هذه الفترة أن تحقق عوائد كبيرة من مشاهدات المتابعين في دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى، حيثُ يركز المشاهدين على مشاهدات أفلام المصارعة ومسلسلات القناة. ويعد تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action ، ضمن شبكة تردد قنوات ام بي سي، كما تعرض القناة منتوجاتها الإعلامية المتنوعة مجانًا إلى جميع المشاهدين اينما كانوا.