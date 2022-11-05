الداخلية تصدر تنويهاً للأجانب و الوافدين لقطاع غزة

أصدرت وزارة الداخلية بغزة تنويها للأجانب و الوافدين الي قطاع غزة، حول ضرورة تسوية أوضاعهم قبل موعد سفرهم.

و قالت وزارة الداخلية في تصريح مقتضب مساء اليوم السبت: إلحاقاً بالتعميم السابق حول تسوية أوضاع الأجانب والوافدين الفلسطينيين لقطاع غزة، تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود لجميع الأجانب والوافدين الفلسطينيين المتواجدين داخل القطاع غير الحاصلين على بطاقة هوية فلسطينية أو بطاقة تعريف أو إذن دخول زائر، بضرورة تسوية أوضاعهم قبل موعد سفرهم، وذلك من خلال التوجه لمقر الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية – الشق المدني (تل الهوا)".