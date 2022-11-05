شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 2022-2023 بث مباشر، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 2022-2023، حيث اقتربت الويفيا من إجراء قرعة دور الـ 16 بين 16 فريقا تأهلوا من دور المجموعات إلى الدور ثمن النهائي، حيث من المتوقع أن يشاهد جمهور كرة القدم مواجهات نارية من العيار الثقيل بين فرق الدرجة الأولى والثانية، كأن يواجه ريال مدريد الإسباني ليفربول أو باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي يواجه باريس سان جيرمان، وهو أمر وارد جدا.

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عاشق الساحرة المستديرة أعينهم شاخصة صوب شاشات البث المباشر لهذه القرعة، حيث يبحثون عن، مشاهدة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا مباشر beIN SPORTS، إذ إن التوقعات تشير إلى نتائج مجموعات رهيبة متوقعة، حيث إن بعض المحللين والخبراء في الشأن الرياضي يتوقعون سيناريوهات عدة قد تحدث خلال هذه القرعة لدور المجموعات، حيث يتوقعون مباريات نارية بين الفرق المتأهلة لهذا الدور، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا مباشر beIN SPORTS.

الاثنين قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا..



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هذا اللي طلع لي، خلونا نشوف وش يطلع معكم؟ pic.twitter.com/jl3pSNOSeK — عز (@1Mmnb) November 4, 2022

قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 2023 بث مباشر الآن

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*🚨| قرعة دوري أبطال أوروبا ستكون يوم الاثنين 7 نوفمبر .*



*- المستوى الأول*

*- المستوى الثاني* pic.twitter.com/qNmY6UVC21 — chelsea (@chelsea_am70) November 2, 2022

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ 16

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ 16، حيث ستجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23، يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 نوفمبر 2022، حيث من المقرر أن تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وبذلك نرفق نكون قد أرفقنا لكم، شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 2022-2023 بث مباشر، حتى تشاهدوا القرعة عبر بث مباشر، عبر القناة الناقلة.