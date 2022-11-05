الأردن على موعد مع الامطار في هذا الموعد

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الاثنين المقبل حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات،وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات المساء، تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب "الأرصاد الجوية" كذلك يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة، الثلاثاء، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي ساعات المساء تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.