كم يوم تبقى على مونديال قطر 2022- متى يبدأ كأس العالم 2022، مع اقتراب حلول بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، يتساءل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة عن، كم يوم تبقى لبدء انطلاق كأس العالم مونديال قطر، حيث تشارك في هذه البطولة أقوى المنتخبات على مستوى العالم أجمع، إذ من المتوقع أن يشاهد مشجع كرة القدم منافسات من العيار الثقيل بين منتخبات من الدرجة الأولى، حيث من المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم في هذه النسخة في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

متى يبدأ كأس العالم مونديال قطر 2022

ويتساءل عشاق كرة القدم عن، كم يوم تبقى على مونديال قطر 2022- متى يبدأ كأس العالم 2022، حيث إنهم ينتظرون بدء وانطلاق هذه المنافسة الكروية على أحر من الجمر، إذ ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الإجابة عن سؤال، متى يبدأ كأس العالم مونديال قطر 2022.

قمة حملت معها أقصى درجات الإثارة الكروية 🇬🇭🇺🇾



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قبل 15 يومًا من #قطر2022، نتذكر ذلك النزال التاريخي الذي انتهى بتأهل الأزرق السماوي لنصف نهائي كأس العالم FIFA جنوب إفريقيا 2010 🎥 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 5, 2022





متى يبدأ كاس العالم 2022 ومتى ينتهي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن، متى يبدأ كاس العالم 2022 ومتى ينتهي، حيث إنه بهذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998)، حيث من المقرر أن تستضيف قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

كأس العالم 2022 موعد

كأس العالم 2022 موعد، تنطلق مجريات مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 في الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري 2022، حيث يقسم إلى مجموعات ففي المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا. المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز. المجموعة الثالثة: السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا. المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس. المجموعة الخامسة: إسبانيا، ألمانيا، اليابان، كوستاريكا. المجموعة السادسة: المغرب، بلجيكا، كندا، كرواتيا. المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية، كم يوم تبقى على مونديال قطر 2022- متى يبدأ كأس العالم 2022.