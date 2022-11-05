قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى (293) أسيرا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل أكثر من 20 سنة، قد ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل، حتى الأول من نوفمبر الجاري، إلى (293) أسيراً، وذلك بعد أن انضم إليها قسرا (10) أسرى من القدامى خلال شهر تشرين أول/أكتوبر المنصرم.

وأضافت الهيئة في تقريرها: أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (38) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، وهؤلاء يَطلق عليهم الفلسطينيون مُصطلح "جنرالات الصبر"، ومنهم (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو" وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهم ما يعرفون بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام 2013.

وأوضحت الهيئة بأن قائمة "أيقونات الأسرى"، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة بشكل متواصل، قد ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى (18) أسيراً، وذلك بعد أن انضم إليها الأسير "ضياء الأغا" عميد أسرى قطاع غزة والمعتقل منذ 2 أكتوبر 1992.

واشارت إلى وجود (8) أسرى من بين هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من35 سنة على التوالي، أقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ كانون ثاني/ يناير عام 1983، اي منذ قرابة 40سنة.

وذكرت الهيئة في تقريرها بأنه وبالإضافة الى هؤلاء الأسرى الذي بلغ عددهم (293) أسيرا؛ هناك عشرات آخرين ممن كانوا قد تحرروا ضمن صفقة تبادل الأسرى (شاليط)، وما تُعرف فلسطينيا "وفاء الأحرار"، في تشرين أول/ أكتوبر2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الاحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 سنة في سجون الاحتلال.

وأكدت الهيئة على أن هذه الأرقام غير مسبوقة، ولم تُسجل من قبل، وهي مرشحة كذلك للارتفاع أكثر خلال الأسابيع والشهور القادمة، مما يستدعي من الكل الفلسطيني إبقاء هذا الملف مفتوحا ويستوجب منح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، والعمل بشكل فاعل من أجل الإفراج عنهم ومنحهم الأولوية في أية صفقة تبادل قادمة في ظل انسداد الأفق السياسية.