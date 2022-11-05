المؤتمر الشعبي يدين اعتقال أجهزة أمن السلطة منسق اللجنة التحضيرية واحتجاز الصحفيين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:59 م
05 نوفمبر 2022
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أدان المؤتمر الشعبي الفلسطيني اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة منسق اللجنة التحضيرية عمر عساف واحتجاز الصحفيين والتواجد المكثف قرب موقع المؤتمر في محاولة لمنع انعقاده في الضفة.

واعتبر المؤتمر الشعبي ان اجراءات السلطة يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بعيداً عن تسلط الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار الوطني لاسيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المؤتمر الشعبي الفلسطيني على ضرورة إطلاق سراح منسق اللجنة التحضيرية عمر عساف، ليؤكد عزمه على المضي قدما في الضغط من أجل حشد الشعب الفلسطيني بكل قواه وأطيافه من أجل انتزاع حق الأجيال في انتخاب من يمثلها في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بما يضمن قيادة المشروع الوطني نحو بر الأمان.

 

وجدد المؤتمر الشعبي الفلسطيني دعوته للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده لدعم وإسناد مطالب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وعدم السماح باستمرار حالة الاهتراء والشيخوخة والترهل التي مست المنظمة بكل مؤسساتها.

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