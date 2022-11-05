مدير الحج والعمرة :400 دولار ستصرف عبر البنوك للمعتمرين الذين حرقت حقائبهم

قال عادل الصوالحة مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم السبت 5/11/2022 إنه تم الاتفاق في لجنة الحج بوزارة الأوقاف مع كافة الأطراف سواء الشركات المصرية أو الخطوط الجوية المصرية، على تعويض المعتمرين المتضررين بـ 400 دولار، وسيتم صرف التعويضات من خلال شيكات ستصرف عبر البنوك.

وبين الصوالحي خلال تصريحات إذاعية هذا المبلغ ما استطعنا تحصيله بكل السبل، نحن نعرف أن هذه المبالغ قد لا يكون مناسباً لبعض المتضررين لأن بعض الحقائق قد تكون فيها هدايا ثمينة، لكن وبصراحة هذه المبالغ التي استطعنا تحصيلها.

وبشأن موعد العمرة قال " أولى الرحلات للمعتمرين في قطاع غزة ستكون في الـ 14 من نوفمبر الحالي، وهذا الإعلان بعد استكمال كافة الترتيبات الخاصة بخروج المعتمرين".

وكانت السلطات المصرية أبلغت في 14/نيسان/2022 أن حقائب مئات الفلسطينيين العائدين إلى القطاع بعد أدائهم مناسك العمرة احترقت في مدينة العريش المصرية نتيجة ماس كهربائي تسبب في حريق شاحنة كانت تحمل الحقائب.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة السلطات المصرية بالتحقيق في الحادث.