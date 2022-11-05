المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" يعقد اليوم بمشاركة واسعة في غزة والداخل والشتات

من المقرر أن يُعقد ظهر اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، "المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون" في قطاع غزة، بقاعة فندق جراند بالاس غرب مدينة غزة، وفي أماكن مختلفة بمدن الضفة الغربية ومناطق اللجوء والشتات.

بدورها، بيّنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنه ستتاح المشاركة عبر رابط -الزووم- لمن لا يتمكن من الحضور وجاهيا في القاعات.

وأكد القائمون على المؤتمر، أن منظمة التحرير يجب أن تمثل كل الفلسطينيين، ولابد من إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها.

كما أكد القائمون على المؤتمر، أن الفلسطينيين الـ 14 مليوناً في الداخل والشتات يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية.

ويشارك في المؤتمر شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج. وكانت السلطة الفلسطينية منعت عقد المؤتمر في الضفة.

وكان من المقرر عقده في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أن الأجهزة الأمنية مارست الضغط على البلدية لمنع إقامته.

وقد قرر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة، إلا أن الأخيرة اعتذرت أيضا عن استضافة المؤتمر الصحفي، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي عمر عساف: إن المنع غير قانوني وتعد على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر.