معروف: الاقتصاد قدّمت رؤية مناسبة لحل إشكاليات احتكار الأسعار في غزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم السبت 5 نوفمبر 2022: إن وزارة الاقتصاد الوطني قدمت رؤية تتجاوز فيها كافة الإشكاليات حول موضوع احتكار الأسعار، وهي مناسبة للتطبيق لتجاوز كل الآثار السلبية.

وبيّن معروف في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه قبل 3 جلسات للجنة متابعة العمل الحكومي تم تفعيل لجنة طوارئ الشتاء والتي تضم كافة بلديات غزة والعديد من المؤسسات، وهذه اللجنة تقوم بمتابعة كل تداعيات فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الواقع الاقتصادي يتسبب بوجود شرائح هشة اقتصاديًا، فهناك إقرار مالي تحت تصرف وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع أي مستجدات في هذا الأمر ولو بالحد الأدنى.