الهند تُغلق المدارس الابتدائية لسبب وضع صحي خطير!

قررت السلطات الهندية، إغلاق المدارس الابتدائية اعتباراً من اليوم السبت في مدينة دلهي، بسبب بلوغ تلوث الهواء مستويات خطيرة.

وذكرت صحيفة "هندوستان تيامز" أن هذه المستويات غير المسبوقة من التلوث ناجمة عن الحرق الزراعي شمالي البلاد، وهو ما يفاقم الوضع المتردي على هذا الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة وسائل النقل.

وأعلن رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال: "إغلاق المدارس الابتدائية اعتباراً من اليوم السبت، حتى يتحسن وضع التلوث"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن يعاني أي طفل بسبب هذه المشكلة".

يشار إلى أن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (IQAir)، أفادت بأن معدل جزيئات "بي إم 2,5"، الأكثر ضرراً والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، جاء في دلهي أعلى بـ 25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو ما يجعل نيوديلهي تحتل باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثاً في العالم.

يذكر أن حكومة دلهي كانت قد رفضت في عام 2021 دعوة المحكمة العليا في الهند لإعلان "حظر التلوث"، إذ ظل طلاب المدارس في منازلهم طيلة أسبوع بسبب مستويات الضباب الدخاني الخطيرة.

وتنخفض جودة الهواء في المدينة بشكل منتظم إلى فئة "شديدة" في الشتاء مع ارتفاع مستويات الجسيمات الضارة عند حد خطير.