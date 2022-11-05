خدمة "SMS" في مدارس غزة لتعريف أولياء الأمور بعملية الحضور والانصراف لأبنائهم

قال عائد الربعي مدير عام الإدارة والتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة التربية والتعليم "بدأنا اليوم باستقبال طلاب المدارس في جميع المدارس الحكومية والوكالة والخاصة في أجواء رائعة، والأمور تسير بشكل جيد" .

وتوجه اليوم السبت 5/11/2022 طلبة المدارس في الحكومة والوكالة بعد أسبوع إجازة بين الربيعين الأول والثاني في الفصل الدراسي الأول .

وبين الربعي خلال تصريحات لإذاعة الأقصى "مع بداية هذا الفصل قمنا بإطلاق خدمة الرسائل "SMS" لتعريف أولياء الأمور بعملية الحضور والانصراف لأبنائهم، ونعمل على تطوير هذا البرنامج.

وتوقع أن يبدأ الدوام في مدرسة القاهرة مع بداية الفصل الجديد، حيث سينتهي العمل فيها مع بداية شهر يناير.

وأشار الى ان التعليم أوعز للإدارات المدرسية بضرورة التعاون مع أولياء الأمور ووضعهم في صورة وضع أبنائهم في المدارس، وهذه التعليمات معلومة لدى جميع الإدارات المدرسية ، معتبراً أنه من مصلحة العملية التربوية أن يكون هناك تواصل مستمر بين أولياء الأمور والمدارس، وتعريف أولياء الأمور بالحضور والانصراف لأبنائهم.