من هو إسماعيل كتكت ويكيبيديا.. إسماعيل كتكت السيرة الذاتية، توفي منذ نحو 11 عاماً المنتج الشهير على مستوى الوطن العربي الأردني من أصول فلسطينية إسماعيل كتكت، وعلى الرغم من السنوات الطويلة لوفاته إلا إن اسمه طفى على السطح ثانية، حيث نعت مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المنتج الشهير، ولأنه من أهم المنتجين على مستوى الوطن العربي، دفع الناس للبحث عن سيرته الذاتية، وعن أهم أعماله، ومن هو وما سبب وفاته، كون الملايين من الأشخاص يهمهم التعرف على سيرة أي شخصية مشهورة لاسيما بعد وفاتها، أن مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية تضج بالحديث عنها.

من هو اسماعيل كتكت ويكيبيديا

ويتساءل جمهور السوشيال ميديا في معظم الدول العربية عن، من هو إسماعيل كتكت ويكيبيديا.. إسماعيل كتكت السيرة الذاتية، خاصة أنه له اسم كبير في الوسط الإنتاجي الفني، لذلك ضجت مواقع التواصل والاخبارية، بالحديث عنه، كونه واحد من أهم المنتجين في الوطن العربي، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للبحث عن، من هو اسماعيل كتكت ويكيبيديا، ليطلع على سيرته الذاتية كل من يرغب في ذلك.

اليوم.. تشييع جنازة المنتج إسماعيل كتكت من مسجد مصطفى محمود



http://t.co/sQOlpeEXTc — m. hasan (@tantalos2) May 12, 2014

إسماعيل كتكت السيرة الذاتية

ذكرى وفاة المنتج الأردني الفلسطيني، إسماعيل كتكت السيرة الذاتية، لاقت اهتماماً كبيراً في الأوساط العربية، حيث اهتمت الجماهير في التعرف على سيرته بعدما عاد إلى الواجهة للحديث عن وفاته، الاسم: إسماعيل كتكت، تاريخ الميلاد: غير معروف، محل الميلاد: دولة فلسطين، الجنسية: أردني من أصول فلسطينية، الديانة: مسلم، العرق: عربي، اللغات: العربية، اللهجات: الأردنية، الفلسطينية، المؤهل الدراسي: حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من إحدى الجامعات العربية، المهنة: منتج، الحالة الاجتماعية: متزوج، تاريخ الوفاة: الحادي عشر من شهر مايو عام 2014.







سبب وفاة إسماعيل كتكت

يتساءل الشارع العربي عن، سبب وفاة إسماعيل كتكت، وعلى الرغم من مرور 11 عاما على وفاته، لكنه ظهر فجأة يتصدر عناوين السوشيال ميديا، لذلك الناس تبحث عن سبب وفاته وسيرته الذاتية، وعمره، وهل كان يعاني من مرض أم لا، حيث إن المنتج الفلسطيني إسماعيل كتكت توفي في جمهورية مصر العربية في الحادي عشر من مايو عام 2014 بعد صراع مع المرض، وقد أفادت العديد من المصادر أن حالته الصحية كانت متدهورة وسيئة جداً في الفترة الأخيرة، كما ولازم المشفى في الفترة الأخيرة قبل وفاته، وقد توفي ودُفن في القاهرة، من هو إسماعيل كتكت ويكيبيديا.. إسماعيل كتكت السيرة الذاتية.