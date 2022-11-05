لتحسين صحة أسنانك.. تناول هذه المواد الغذائية

قال أخصائي طب وجراحة الأسنان الدكتور إيفان موسوروف: إن صحة الأسنان تتطلب تناول الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية.

وأشار الطبيب الروسي إلى أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان.

وأضاف، أنه من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية. كما يمكن إضافة المكسرات والجزر والخضروات الورقية إلى النظام الغذائي، لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.

وبحسب الطبي، فإن بيض الدجاج والسمان مفيدة أيضا لصحة الأسنان. كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.

وتابع: ليست الحلويات ضارة دائما. فمثلا العسل والثمار، هي مواد طبيعية، لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.