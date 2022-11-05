أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 5-11-2022

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 5- 11-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وضمن المتابعة اليومية لأسعار الذهب في الأسواق، يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في سوريا بجميع العيارات حيث شهدت محركات البحث العالمية و من بينها محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة من قبل مئات الالاف من الأشخاص من المهتمين والمستهلكين والباعة والمشترين، عن أسعار الذهب في سوريا، حيث يريد هؤلاء التعرف على السعر الجديد خلال تعاملات اليوم في الأسواق.

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 5-11-2022

ونقدم لكم في هذه المقالة التفاصيل الكاملة حول سعر الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم ، حيث جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية كما يلي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 264,000 شراء 263,429

عيار 22 بيع 242,000 شراء 241,476

عيار 21 بيع 231,000 شراء 230,500

عيار 18 بيع 198,000 شراء 197,571

عيار 14 بيع 154,000 شراء 153,667

عيار 12 بيع 132,000 شراء 131,714

الاونصة بيع 8,210,400 شراء 8,192,629

الجنيه الذهب بيع 1,848,000 شراء 1,844,000

الكيلو بيع 264,000,000 شراء 263,428,571

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21 بالدولار

أما عن متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية فهو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 131,823 ليرة $52.47

سعر الذهب عيار 22 120,839 ليرة $48.09

اسعار الذهب عيار 21 115,348 ليرة $45.91

اسعار الذهب عيار 18 98,869 ليرة $39.35

سعر الذهب عيار 14 76,897 ليرة $30.61

سعر الذهب عيار 12 65,911 ليرة $26.23

اسعار أوقية الذهب 4,099,695 ليرة $1,632

اسعار جنيه الذهب 922,783 ليرة $367.27

اسعار كيلو الذهب 131,822,999 ليرة $52,466

سعر الذهب في سوريا عيار 18

فيما سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية هذه الأسعار وهي التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 نوفمبر 132,187 115,666 99,142 77,109 66,093

1 نوفمبر 133,229 116,578 99,923 77,717 66,614

31 أكتوبر 132,082 115,574 99,063 77,048 66,041

30 أكتوبر 133,035 116,408 99,778 77,604 66,517

29 أكتوبر 133,035 116,408 99,778 77,604 66,517

28 أكتوبر 132,978 116,359 99,735 77,571 66,489