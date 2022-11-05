أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 5-11-2022

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 5- 11-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وضمن المتابعة اليومية لأسعار الذهب في الأسواق، يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في سوريا بجميع العيارات حيث شهدت محركات البحث العالمية و من بينها محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة من قبل مئات الالاف من الأشخاص من المهتمين والمستهلكين والباعة والمشترين، عن أسعار الذهب في سوريا، حيث يريد هؤلاء التعرف على السعر الجديد خلال تعاملات اليوم في الأسواق.
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 5-11-2022
ونقدم لكم في هذه المقالة التفاصيل الكاملة حول سعر الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم ، حيث جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية كما يلي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 264,000 شراء 263,429
عيار 22 بيع 242,000 شراء 241,476
عيار 21 بيع 231,000 شراء 230,500
عيار 18 بيع 198,000 شراء 197,571
عيار 14 بيع 154,000 شراء 153,667
عيار 12 بيع 132,000 شراء 131,714
الاونصة بيع 8,210,400 شراء 8,192,629
الجنيه الذهب بيع 1,848,000 شراء 1,844,000
الكيلو بيع 264,000,000 شراء 263,428,571
سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21 بالدولار
أما عن متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية فهو التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 131,823 ليرة $52.47
سعر الذهب عيار 22 120,839 ليرة $48.09
اسعار الذهب عيار 21 115,348 ليرة $45.91
اسعار الذهب عيار 18 98,869 ليرة $39.35
سعر الذهب عيار 14 76,897 ليرة $30.61
سعر الذهب عيار 12 65,911 ليرة $26.23
اسعار أوقية الذهب 4,099,695 ليرة $1,632
اسعار جنيه الذهب 922,783 ليرة $367.27
اسعار كيلو الذهب 131,822,999 ليرة $52,466
سعر الذهب في سوريا عيار 18
فيما سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية هذه الأسعار وهي التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
2 نوفمبر 132,187 115,666 99,142 77,109 66,093
1 نوفمبر 133,229 116,578 99,923 77,717 66,614
31 أكتوبر 132,082 115,574 99,063 77,048 66,041
30 أكتوبر 133,035 116,408 99,778 77,604 66,517
29 أكتوبر 133,035 116,408 99,778 77,604 66,517
28 أكتوبر 132,978 116,359 99,735 77,571 66,489