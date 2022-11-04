سعر غرام الذهب في مصر النهاردة السبت 5 نوفمبر 2022

أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، في مصر، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم أسعار الذهب بتعاملات صباح اليوم، إذ ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم تزامنا مع صعود المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

و سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم السبت نحو 1200 جنيه للشراء و1210 جنيهات للبيع، مقابل نحو 1190 جنيها للشراء و1200 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "آي صاغة".

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1371.5 جنيه والبيع 1382.75 جنيه، مقارنة بـ 1360 جنيها والبيع 1371.5 جنيه عند إقفال أمس.

وصعد سعر عيار 18 ليصل سعر الشراء عند 1028.5 جنيه، والبيع 1037.25 جنيه.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 10670 جنيها للشراء و9680 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل 10585 جنيها للشراء و9600 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الخميس.