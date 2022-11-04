الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية و يعتقل شابين من جنين

أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء اليوم الجمعة، شابين من مخيم جنين، على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.

و أوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسامة البالي، وحمد غريب، كما احتجزت الشاب أحمد الرائد عدة ساعات أثناء مرورهم على حاجز الحمرا العسكري في منطقة الأغوار.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وزبوبا وعانين وطورة، وانتشرت في الأزقة والشوارع، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة فيها.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في محيط حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين.