هل يحصل المتطرف "بن غفير" على حقيبة وزارية في حكومة الاحتلال القادمة؟

قالت مصادر سياسية "إسرائيلية"، الجمعة، إن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، لا يرغب في المخاطرة بمنح مَن وصفتهم بممثلي اليمين المتطرف، مثل إيتامار بن غفير، حقائب سيادية.

وبحسب المصادر - كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - يسعى نتنياهو إلى إقناع خصميه يائير لابيد وبيني غانتس بالانضمام إلى حكومة برئاسته ليتجنب عزلة دولية.

يشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت أن الإدارة الأميركية ودولاَ أوروبية أبلغته بأنها لن تتعامل مع بن غفير كوزير، كما أن دولاً عربية حذرت نتنياهو من تنصيب بن غفير كوزير.

وقالت المصادر أن نتنياهو لا يستبعد إمكانية التوجه إلى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ليكون عنصر موازنة أمام المتطرفِين اليمينيين.

وفي السياق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة نفتالي بينت الليلة الماضية رئيس الوزراء يائير لابيد بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.