تنزيل كتاب فطرية الإيمان مجانا للكاتب جستون باريت PDF بي دي اف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:24 م
04 نوفمبر 2022
تنزيل كتاب فطرية الإيمان مجانا PDF للمؤلف جستون باريت
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تنزيل كتاب فطرية الإيمان مجانا  للكاتب جستون باريت  PDF بي دي اف، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن كتاب فطرية الايمان والذي يتحدث فيه عن علم الإدراك الديني وتأثيره على ولادة الأطفال، والذي يحاول من خلال توصيل أفكار عن وجود الخالق، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم  تنزيل كتاب فطرية الإيمان مجانا  للكاتب جستون باريت  PDF بي دي اف.

 

نبذة عن كتاب فطرية الايمان لجستون باريت

قام المؤلف في هذا الكتاب من واقع تخصصه في علم الإدراك الديني بتجميع أشهر الأبحاث العلمية التجريبية التي تم إجراؤها منذ قرابة عشرين سنة إلى اليوم على أطفال من عمر 9 شهور إلى بضع سنوات، حيث يستعرض نتائجها المذهلة التي تؤكد على ولادة كل الأطفال بالأدوات العقلية التي تمكنهم من الإيمان بخالق متمايز عن البشر ذي قدرة عظيمة، وأنه بتحليل طريقة الأطفال في التفكير نتعرف على طريقة استنباطهم لوجود الخالق من أبسط البدهيات العقلية مثل علاقة السببية في الأشياء.

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