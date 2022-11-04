موعد عروض البلاك فرايدي 2022 خصومات تصل لـ 70% على جميع الماركات اونلاين

موعد عروض البلاك فرايدي 2022، عمليات بحث واسعة من قبل الملايين من الأشخاص حول العالم يبحثون عن موعد البلاك فرايدي، من خلال محركات البحث العالمية و من بينها موقع غوغل الشهير و مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث مع بداية شهر نوفمبر تتزايد العروض والخصومات على كافة السلع، والماركات وذلك في المحلات الكبرى والأسواق، حيث يرتبط شهر نوفمبر بالعروض والخصومات، وهذا يرجع إلى البلاك فرايداي الموافق 25 من شهر نوفمبر.

ما هي قصة البلاك فرايدي

تعتبر قصة البلاك فرايدي من القصص المؤثرة، و التي تتلخص في أن الولايات المتحدة مرت بأزمة كبيرة أدت إلى إفلاس الشعوب، لذا قامت المتاجر في هذا الوقت بعرض البضائع بخصومات تصل إلى 70%، وهذا تصريفا للبضائع المتراكمة مما أدى إلى شراء كافة السلع من قبل المواطنين، و قد تم تخليد ذكرى هذا اليوم، حيث يقوم المواطنين في الولايات المتحدة بشراء كل ما يحتاجونه في هذا اليوم بخصومات كبيرة، وتلك الذكرى انتقلت إلى العالم العربي.





أهم النصائح للشراء قبل البلاك فرايدي

كما نعلم أن الأسواق الكبرى تقوم بعروض وخصومات على المنتجات، بداية من الماركات والبراندات العالمية إلى المحلات الصغيرة، لذا قبل أن تذهب الى الشراء في هذا اليوم، يجب عليك أن تتبع بعض النصائح التي تأتي كالتالي:

يجب عليك قبل الشراء أن يكون لديك معرفة بسعر المنتج، وهذا قبل وبعد الخصم، وذلك من أجل التأكيد من صحة العرض.

و بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك بعد إتمام كافة عمليات الشراء أن تقوم بطلب الفاتورة المذكور بها اسم المنتج وأيضا مواصفاته وقيمة السعر.

كما يجب عليك التأكد من سياسة استرجاع أو استبدال المنتج في المحل، أثناء فترة تواجدك داخل المكان، وأيضا تكون السياسة شاملة التخفيضات والعروض.

في حالة أن المنتج كان جهاز كهربي، لابد من التأكد من من الجودة، ويُفضل أن يكون تم تجربة المنتج قبل إتمام عملية الشراء.







أهم المنتجات الموجود عليها خصم في يوم البلاك فرايدي

يتم تسمية البلاك فرايدي في البلاد العربية الجمعة البيضاء، وبالنسبة إلى العروض التي يتم تقديم عليها عروض وخصومات تأتي كالتالي:

عروض على الأجهزة الكهربائية.

والهواتف المحمولة.

وأيضا السلع الغذائية.

كما توجد عروض على الملابس والأحذية بمختلف الماركات العالمية.

ومن أهم الأسواق التي تقوم بعمل عروض هي أسواق جوميا التي بدأت بعمل التخفيضات على الكثير من المنتجات بداية من شهر نوفمبر، كما يوجد سوق امازون.