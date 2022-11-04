بالفيديو من هو الصادق هجرس الذي توفي اليوم في الجزائر- الصادق هجرس ويكيبيديا

من هو الصادق هجرس الذي توفي اليوم في الجزائر، حيث يبحث الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن الصادق هجرس والذي يعتبر أحد أشهر الشيوعيين في تاريخ الجزائر والذي برز في العمل السري والعلني منذ بدايته، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم المعلومات الكاملة عن الصادق هجرس.

من هو الصادق هجرس الذي توفي اليوم في الجزائر

وتوفي اليوم الجمعة، الصادق هجرس، أحد أبرز الشيوعيين الجزائريين بعد مسار طويل في الحياة السياسية في بلاده، بالعمل السري أو العلني.

إنا لله و إنا إليه راجعون

المجاهد و السياسي الباحث الصادق هجرس في ذمة اللهhttps://t.co/H4ElWdOxt1 pic.twitter.com/fSLJriLhap — Fodil BOUMALA فضيل بوماله (@boumala_f) November 3, 2022

مباشر🇩🇿

3 نوفمبر

وفاة المناضل الكبير والطبيب الصادق هجرس عن عمر 94 سنة.

تاريخ كيبر في النضال، بدأ من الكشافة إلى حزب الشعب ثم جمعية الطلبة المسلمين ثم الحزب الشيوعي الجزائري، ثم قائدا للمنظمة المسلحة للحزب الشيوعي ضد الاستعمار الفرنسي.

بقي معارضا شرسا وأبديا للنظام بعد الاستقلال pic.twitter.com/KR6rxY5pHX — Said 🌍 Touati (@strictium71) November 3, 2022

وقالت وسائل اعلام جزائرية إن الصادق هجرس توفي اليوم الجمعة عن عمر يناهز 94 عاما، خاض سنوات طويلة في الحركة الوطنية بدءا بالتحاقه بحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 1944".

السيرة الذاتية للصادق هجرس

ترأس هجرس حزب "الطليعة الاشتراكية" منذ تأسيسه في 1966، وعاش في السرية لغاية 1988، تاريخ اعلان التعددية و ترأس الحزب خلال الانفتاح قبل انسحابه سنة1991.

رحمة الله على المناضل الثوري الذي أخذ حظا من إسمه الصادق

رحمة الله على الصادق هجرس pic.twitter.com/0wHZL7weky — KENZ Justice🇩🇿 (@kenz_justice) November 4, 2022

وانضم هجرس إلى الحزب الشيوعي الجزائري سنة 1949 في أعقاب قضية الأزمة البربرية، وهو أحد محرري كتاب "الجزائر الحرة ستعيش" رفقة مناضلين آخرين تحت اسم مستعار (ايدير الوطني)."

الصادق هجرس ويكيبيديا

وترأس الصادق قيادة الحزب رفقة بشير الحاج علي، بعد اندلاع الثورة تفاوضا سويا مع جبهة التحرير الوطني عبان رمضان وبن يوسف بن خدة حول انضمام أعضاء " مكافحي الحرية" التابعين للحزب الشيوعي الجزائري إلى فرق جيش التحرير الوطني وتسليم شحنة السلاح التي هربها الضابط الفرنسي هنري مايو من ثكنته والتحاقه بالجبل للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي".

واستمر الصادق هجرس في مركزه أمينا عاما للحزب الشيوعي الجزائري، بعد الاستقلال حتى الانقلاب العسكري ضد الرئيس أحمد بن بلة، وحين أقام الرئيس الهواري بومدين نظام الحكم الواحد عام 1965.