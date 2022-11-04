بالفيديو من هو الصادق هجرس الذي توفي اليوم في الجزائر- الصادق هجرس ويكيبيديا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:34 م
04 نوفمبر 2022
من هو الصادق هجرس الذي توفي اليوم في الجزائر
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من هو الصادق هجرس الذي توفي اليوم في الجزائر، حيث يبحث الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن الصادق هجرس والذي يعتبر أحد أشهر الشيوعيين في  تاريخ الجزائر والذي برز في العمل السري والعلني منذ بدايته، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم المعلومات الكاملة عن الصادق هجرس.

من هو الصادق هجرس الذي توفي اليوم في الجزائر

وتوفي اليوم الجمعة، الصادق هجرس، أحد أبرز الشيوعيين الجزائريين بعد مسار طويل في الحياة السياسية في بلاده، بالعمل السري أو العلني.

وقالت وسائل اعلام جزائرية إن الصادق هجرس توفي اليوم الجمعة عن عمر يناهز 94 عاما، خاض سنوات طويلة في الحركة الوطنية بدءا بالتحاقه بحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 1944".

السيرة الذاتية للصادق هجرس

ترأس هجرس حزب "الطليعة الاشتراكية" منذ تأسيسه في 1966، وعاش في السرية لغاية 1988، تاريخ اعلان التعددية و ترأس الحزب خلال الانفتاح قبل انسحابه سنة1991.

وانضم هجرس إلى الحزب الشيوعي الجزائري سنة 1949 في أعقاب قضية الأزمة البربرية، وهو أحد محرري كتاب "الجزائر الحرة ستعيش" رفقة مناضلين آخرين تحت اسم مستعار (ايدير الوطني)."

الصادق هجرس ويكيبيديا

وترأس الصادق قيادة الحزب رفقة بشير الحاج علي، بعد اندلاع الثورة تفاوضا سويا مع جبهة التحرير الوطني عبان رمضان وبن يوسف بن خدة حول انضمام أعضاء " مكافحي الحرية" التابعين للحزب الشيوعي الجزائري إلى فرق جيش التحرير الوطني وتسليم شحنة السلاح التي هربها الضابط الفرنسي هنري مايو من ثكنته والتحاقه بالجبل للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي".

واستمر الصادق هجرس في مركزه أمينا عاما للحزب الشيوعي الجزائري، بعد الاستقلال حتى الانقلاب العسكري ضد الرئيس أحمد بن بلة، وحين أقام الرئيس الهواري بومدين نظام الحكم الواحد عام 1965.

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