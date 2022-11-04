المغرب تفتتح أول "كنيس يهودي" في جامعة عربية

افتتحت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش المغربية "كنيسًا يهوديًّا" في حرمها؛ ليكون أول "كنيس يهودي" بحرم جامعي في العالم العربي، في حين لم يصدر أيّ إعلان رسمي عن هذا الشأن.

وحضر حفل افتتاح الكنيس الجامعي "الحاخام إيلي أبادي" كبير ما يسمى "حاخامات المجلس اليهودي" في دولة الإمارات.

وعبّر "أبادي" في تغريدة عن "الشرف الكبير الذي حظي به بمشاركته في افتتاح الكنيس".

من جهته، قال مؤسس جمعية ميمونة المغربية (غير حكومية هادفة لتعزيز التراث بالمغرب) المهدي بودرة، إن "افتتاح الكنيس في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمراكش (حكومية) يأتي بعد عمل مشترك من الجمعية والاتحاد السفاردي الأمريكي".

وأضاف "بودرة" في تغريدة له الثلاثاء: "هذا الكنيس الأول من نوعه في الجامعات العربية"، مشيرًا إلى أنه "من المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانًا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وقعت المغرب وكيان الاحتلال "الإسرائيلي" اتّفاق تطبيع لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، وعلى إثر الاتفاق كثّف الجانبان تعاونهما المشترك في شتى المجالات بوتيرة متسارعة.

في المقابل، ترفض هيئات وأحزاب مغربية وشريحة شعبية واسعة هذا التطبيع، عبر تنظيمها احتجاجات وفعاليات مختلفة.