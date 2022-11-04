مواجهة نارية في انتظار مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

ستضطر الأندية التي تأهلت كوصيفة لمجموعاتها في الدوري الأوروبي مثل مانشستر يونايتد، لخوض مباراة الملحق المؤهلة لدور الـ16 أمام أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال أوروبا.

وحصد مانشستر يونايتد 15 نقطة في ست مباريات، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي متخلفا بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد (15 نقطة)، الذي تأهل إلى دور الـ16 مباشرة، فيما سيضطر يونايتد لخوض مواجهة في الدور التكميلي المؤهل لدور الـ16 مع أحد أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتجرى قرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، الاثنين القادم في نيون السويسرية، وسيتعرف مانشستر يونايتد على منافسه.

وحسب قوانين القرعة فلن يتواجه فريقان من نفس البلد، وستلعب أندية دوري أبطال أوروبا مباراة الإياب على أرضها.

وبالتالي، فإن مانشستر يونايتد قد يصطدم في الملحق التكميلي بنادي برشلونة أو يوفنتوس اللذين ودعا دوري أبطال أوروبا مبكرا.

وهناك احتمال أن يواجه مانشستر يونايتد ستة أندية أخرى وهي شاختيور دونيتسك، باير ليفركوزن الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إشبيلية الإسباني، سالزبورغ النمساوي، وتبقى هذه المواجهات أقل صعوبة بالنسبة ليونايتد مقارنة باللعب ضد برشلونة أو يوفنتوس.

ويجرى ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي بنظام مباراتي الذهاب والإياب، علما بأن هذه المواجهات ستلعب في شهري فبراير ومارس المقبلين.