ارتفاع عدد ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان إلى 23

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، العثور على جثة أخرى لمهاجر في بحر إيجه قرب موقع غرق زورق شراعي كان يقل عشرات المهاجرين إلى أوروبا هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 23.

وجاء في بيان لخفر السواحل أن عدد الناجين حتى الآن لا يزال 12، وبذلك لا يزال 34 شخصا في عداد المفقودين منذ حادث الثلاثاء في مضيق بين جزيرتي إيفيا وأندروس، ومن بين الضحايا خمسة أطفال.

وألقي القبض على اثنين من الناجين الاثني عشر للاشتباه في أنهما يعملان لصالح عصابة التهريب التي نظمت رحلة المهاجرين من تركيا.

وقال الناجون وكلهم من الرجال إن الزورق انطلق من إزمير غربي تركيا وعلى متنه 68 شخصا، وانقلب قبل أن يغرق وسط الأمواج.

وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة حوادث تحطم السفن الدامية التي تحمل مهاجرين عبر البحر الى اليونان. وغرق ما لا يقل عن 27 شخصا في حادثي غرق منفصلين الشهر الماضي.

ويسعى الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا سنويا لدخول اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشكل غير قانوني عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، بحثا عن حياة أفضل.

وفق بيانات من الأمم المتحدة لقي أكثر من 25000 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.