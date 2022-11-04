الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة المحرر أحمد حسن قطناني (38 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم عسكر بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر خاصة، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم عسكر وداهمت منزل المحرر قطناني قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

والمحرر قطناني أسير سابق لدى الاحتلال، وكان قد تعرض للاعتقال أكثر من مرة، في سبتمبر الماضي على حاجز حوارة وتم الاعتداء عليه بشكل وحشي، كما اعتقل في أكتوبر الماضي، وشقيقه أسير لدى الاحتلال ومحكوم بالسجن لـ 11 عاماً.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.