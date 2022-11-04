مقال: نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" بسبب فشل بينيت ولبيد الذريع

في الوقت الذي بشرت فيه نتائج الانتخابات بعودة بنيامين نتنياهو المذهلة، أطلق يائير لابيد وحكومة التغيير بقيادة نفتالي بينيت أنفاسها الأخيرة.

بعد أقل من عام ونصف من دخولهم التاريخ وإنهاء حكم نتنياهو الذي دام 12 عامًا على التوالي، رد التاريخ بسخرية: بينيت، الذي تقاعد بعد أن ترأس الحكومة لمدة 12 شهرًا، حصل على لقب مشكوك فيه وهو رئيس الحكومة بأقصر فترة ولاية على الإطلاق. محطمة الرقم القياسي المخزي السابق لإيهود باراك منذ بداية الألفية. ومع ذلك، سينتهي لابيد بالخدمة لمدة 4 أشهر فقط، وبالتالي سيحل محل شريكه بينيت على رأس القائمة القصيرة.

من ناحية أخرى، يواصل نتنياهو تحطيم أرقامه القياسية، حيث يقترب منتصرًا من ولايته السادسة، حيث تراكم سنوات أخرى كرئيس حكومة إسرائيل الأطول خدمة، وهو اللقب الذي يحمله بالفعل.

شكّل بينيت ولبيد الحكومة الأكثر تنوعًا وتنوعًا على الإطلاق، وتمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بما في ذلك اليهود والعرب والمستوطنين المتدينين والتقدميين العلمانيين المتشددين. الملصق الليبرالي ذو المناظر الخلابة على طراز بينيتون، بطولة منصور عباس باعتباره الفتى الملصق للتعايش، سيتم استبداله الآن بلوحة إعلانات نتنياهو اليمينية المتطرفة والمحافظة والأرثوذكسية المتطرفة، والتي يظهر عليها إيتمار بن غفير، وهو يهودي. قومي متطرف يحلم علانية بترحيل العرب.

وبينما حطمت الحكومة السابقة الأرقام القياسية النسوية بتعيين تسع نساء في ثلث المناصب الوزارية، فإن حكومة نتنياهو المنتظرة ستهيمن عليها أحزاب متدينة للغاية تستبعد النساء من السياسة تمامًا. من بين 65 عضوًا متوقعًا في النظام الجديد، هناك ثماني نساء فقط، في تناقض صارخ ورد فعل عنيف مع مسعى بينيت ولبيد الذي لم يدم طويلًا.

ارتدت تجربة "ليس بيبي فقط" الأولى والوحيدة: عانى خصوم نتنياهو من ضربة قاسية في الانتخابات، بينما ظهر أقوى من أي وقت مضى.

خلال أربع حملات انتخابية، نجحت أحزاب يسار الوسط في منع نتنياهو من الوصول إلى السلطة والأغلبية المكونة من 61 مقعدًا التي كانت ستمنحه حصانة سياسية من محاكماته ومشاكله الإجرامية.

في العام الماضي، نجح تحالف لبيد - بينيت أخيرًا في إرسال نتنياهو إلى المعارضة، لكنهم فشلوا في إكمال مهمتهم. أدت السياسات المعقدة لائتلافهم المعقد إلى تباطؤهم والتباطؤ بشأن التشريع الذي وعدوا به، والذي يحظر على المتهمين الجنائيين العمل كرئيس للحكومة. قانون كهذا كان سيمنع نتنياهو من العودة بشكل دائم. لقد عاد الآن، وهذه المرة، مع مجموعة من الحلفاء الراديكاليين المخلصين والمتحمسين، الذين يتوقون، أكثر من نتنياهو نفسه، إلى الترويج لإصلاحات قضائية بعيدة المدى، والتي من شأنها أيضًا أن توقف أو تلغي إجراءاته القانونية.

بينما وصل نتنياهو إلى معلم آخر، فإن أكثر من ثلث أعضاء حكومة بينيت لابيد لم ينجوا من الانتخابات الخامسة - وعلى الأخص بينيت نفسه، الذي خفض خسائره مبكرًا وأسقط حكومته طواعية بنفسه.

بدأت الحملة الانتخابية بتقاعد بينيت المفاجئ، وانتهت بتوديع أييليت شاكيد بعد فشل الانتخابات المستقلة التي تركتها بعيدة جدًا عن العتبة الانتخابية. كان بينيت وشاكيد الزوجين الأقوياء لليمين في العقد الماضي، وكلاهما وُصِف على أنهما خلفاء محتملون لنتنياهو. زوالهم الحالي هو النتيجة المباشرة للدور الذي اتخذوه ضده العام الماضي، والذي من المرجح أن يكون بمثابة تحذير لأي شخص يعتبر الانشقاق إلى الجانب الآخر.

استمتع بينيت، على الأقل، بالسجاد الأحمر في البيت الأبيض والكرملين وكان محاطًا بتفاصيل أمنية مشددة. كانت شاكيد، مثل باقي أعضاء حزبه يمينة، أقرب بكثير إلى الغضب الشديد وخيبة الأمل الحارقة لأنصارهم، الذين لم يغفروا أو ينسوا الوعود التي حنثوا بها.

وقع بينيت في حب المكانة العالية والمرموقة لمكتب رئيس الحكومة وبدأ في استخدامه لاستكشاف قاعدة انتخابية جديدة في اليمين والوسط، لكنه أهمل فناءه الخلفي السياسي. في النهاية، كانت تداعيات فريقه هي التي أنهت رئاسته للحكومة.

حتى عندما قرر بينيت الاستقالة بشروطه الخاصة وتجنب إبعاده المشين من قبل نتنياهو والمنشقين عن يمينة، استمر في إدارة ظهره لرفاقه. ساءت علاقته بشاكيد بشدة على مدار العام لدرجة أنه لم يطلعها مسبقًا على قراره، وأعلن عن عمدًا أثناء سفرها إلى المغرب. كان موالون آخرون، مثل ماتان كاهانا وعبير كارا، يتوسلون إليه للبقاء وقيادة الحزب في انتخابات أخرى. تركت مهلة بينيت شاكيد بمفردها، لأول مرة في حياتها المهنية السياسية، لكن حملتها الانتخابية التي استمرت أربعة أشهر فشلت في التوفيق بين قاعدتها الدينية القومية التقليدية. كان التصويت القومي الديني القبلي قد ملأ الفراغ بالفعل بزوجين يتمتعان بسلطة جديدة - سموتريش وبن جفير- الذين ضاعفوا قوتهم من الانتخابات السابقة، وجمعوا معظم أنصار بينيت وشاكيد السابقين.

ليس فقط شاكيد ولكن معظم لاجئي يمينا لم ينجوا من الرحلة بدون بينيت. كان كارا، الذي قرر الترشح على منصة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن عتبة 3.25٪، وحصلت شيرلي بينتو، أول مشرعة صماء، على مكانة مجاملة غير واقعية في قائمة حزب الوحدة الوطنية التي يتزعمها بيني غانتس، والتي وفرت ملاذًا لماتان كاهانا.

إلى جانب كاهانا، الأعضاء السابقون الوحيدون في حزب بينيت الذين نجوا وانتُخبوا مرة أخرى للكنيست هم أولئك الذين خانوه وعادوا إلى الجانب الآخر: أميشاي شيكلي وعيدت سيلمان حصلوا على مكانين في قائمة الليكود ومن المرجح أن يكونا جزءًا لحكومة نتنياهو القادمة.

ظلت شاكيد، التي اعتادت أن تكون واحدة من أكثر قادة اليمين شهرة وواعدًا، موالية لبينيت، وتم طردها في النهاية بسبب مهلة إجبارية. كان خطأ بينيت هو غطرسته في رئاسة الحكومة. كانت زلة شاكيد الرئيسية صداقتها وتفانيها لشريكها السياسي، الأمر الذي أخذها عبر كل المنعطفات الخاطئة.

بعد أربعة أشهر من سقوط بينيت الغرور لحكومته، اتبع شريكه، يائير لابيد، خطواته إلى مكتب رئيس الحكومة، مع صورة طبق الأصل عن جرأته وإهماله.

كان رئيس الحكومة لبيد، مثل بينيت، مندهشًا من امتيازات الوظيفة. لقد استغل القوة والهيبة التي في يديه وتعظيمها من أجل حملة "حديقة الورود" الناجحة التي كان من المفترض أن تفوز به في الانتخابات، أو على الأقل تمنع فوز نتنياهو. لكن بينما كان يزدهر وازدهر، ولعب دور رئيس الحكومة، أغفل المشاكل في حديقته الخلفية ورفضها، وقلل من أهمية اللعبة السياسية.

على عكس نتنياهو، فشل لبيد في ممارسة نفوذه وتنظيم كتلة يسار الوسط بطريقة منظمة من شأنها أن تمنع خسارة أكثر من 200 ألف صوت من النزيف. لقد فشل في توحيد ميرتس والعمل في قائمة فنية مشتركة، ووقف متفرجًا عندما تشاجرت الأحزاب العربية وانقسمت، ولم يكن نشطًا عندما تخلوا عن توقيع اتفاقيات تقاسم الناخبين.

علاوة على ذلك، فقد قلل من تقدير صرخات "الجيفالت" الثقيلة من شركائه اليساريين الصغار الذين حذروا من أن معركته المباشرة ضد نتنياهو وحملة يش عتيد الحزبية تعرضهم للخطر.

استمتع لبيد بكونه رئيسًا للحكومة لكنه نسي أنه كان زعيم كتلة يسار الوسط، التي تنهي الانتخابات المبعثرة، تمامًا مثل يمينا. اقترب معسكر "ليس بيبي فقط" من التعادل في التصويت الشعبي، لكن حسابات العتبة الانتخابية المختلفة أثرت على النتائج النهائية، ومنحت نتنياهو واليمين نصرًا واضحًا وأغلبية كبيرة في الكنيست المقبل.

بعد أن دمرت غطرسة رئيس الحكومة بينيت حزبه وأسقطت التحالف، أدى اعتزاز لبيد نفسه وتفاخره بمعسكره إلى ما يعتبره الكثيرون يوم القيامة.

"عكا"