"الجهاد الاسلامي" تؤبن شهداء نفق الحرية وسط القطاع

نظمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس وسط القطاع، مساء الخميس، حفلاً تأبينياً بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لشهداء نفق الحرية.

وحضر الحفل التأبيني الذي أقيم أمام منزل الشهيد القائد عرفات أبو عبد الله قادة ومجاهدي سرايا القدس في وسط قطاع غزة، وعدد من القادة والشخصيات الاعتبارية ولفيفاً من قيادات الفصائل والأجنحة العسكرية، وحشد غفير من المواطنين.

وفي كلمة له، أثنى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سمير زقوت بمسيرة شهداء نفق الحرية وعلى رأسهم القائد عرفات أبو عبد الله، متطرقاً إلى مسيرتهم الحافلة بالجهاد في سبيل الله.

وقال القيادي في الجهاد:" الكيان الصهيوني لا يمكن أن يزول إلا بالجهاد والمقاومة، وما قام به الشهداء من إعداد وتجهيز للأنفاق كان بمثابة الهدف السامي لتحرير الأسرى وتبييض السجون".

وأضاف: حركة الجهاد الإسلامي منذ نشأتها وهي سائرة على طريق القادة قبل الجند وهو ما تجسد في نفق الحرية عندما هب الشهيد القائد عرفات أبو عبد الله وتقدم الصفوف لإنقاذ وجنوده بعد القصف الصهيوني الغادر لنفق الحرية.

وتابع القيادي زقوت كلمته:" نستذكر إخوة الدم والسلاح في كتائب القسام الذين هبوا لإنقاذ إخوتهم في سرايا القدس وامتزجت دمائهم في باطن الأرض، وكانت دمائهم عنواناً للوحدة في مقاومة الاحتلال".

وأكد القيادي بالجهاد على أن دماء شهداء نفق الحرية ودماء الشهداء ستؤسس إلى مرحلة التحرير بإذن الله، داعياً إلى السير على خطاهم والحفاظ على دمائهم ووصاياهم.

وفي ختام الحفل، كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس عوائل شهداء نفق الحرية بدرع المحبة والوفاء، كما تم عرض فيديو مرئي من إنتاج الإعلام الحربي يروي سيرة حياتهم ومشوارهم الجهادي تأبين نفق الحرية.