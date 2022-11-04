سلطات الاحتلال تسلم فلسطيني من الداخل المحتل أمر فوريّ لهدم منزله

سلمت سلطات الاحتلال، الشاب ضياء جابر من مدينة الطيبة، اليوم الجمعة، أمر هدم فوري لمنزله، وذلك بذريعة البناء بدون ترخيص.

ويقع المنزل المهدد بالهدم في المنطقة السهلية "الجلمة" غربي مدينة الطيبة، وهو قيد الإنشاء ومكوّن من طابقين، وقد بُني قبل نحو عام وبضعة شهور.

ويُشار إلى أنه يتواجد في منطقة البيت المهدد بالهدم، عشرات البيوت والمنشآت المهددة بالهدم والإخلاء كذلك، إذ تعاني المنطقة من سوء التخطيط والتنظيم.

وقال الشاب ضياء جابر صاحب المنزل المهدد بالهدم: "صرفنا على هذا البيت أموالا طائلة، ولم نكن نعلم أن المنطقة مهددة بالهدم (المنازل والمنشآت التي تحتويها)، فالأرض التي بُني عليها (المنزل) هي أرض بملكيتنا الخاصّة".

وأضاف جابر: "حاولنا إلغاء أمر الهدم خلال المحاكم ولجان التنظيم والتخطيط، ولكن إصرار السلطة على الهدم كان أقوى من