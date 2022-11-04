الأسير المقدسي عبد العزيز دمدوم سيعانق الحرية اليوم 

من المقرر أن يتحرر من الأسر، اليوم الجمعة، بإذن الله الأسير المقدسي عبد العزيز خالد دمدوم من بلدة العيزرية بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 22 شهرا.

وكان الأسير عبد العزيز قد اُعتقل بتاريخ 10/2/2021 على خلفية مقاومته للاحتلال.

وسبق لدمدوم أن اُعتقل عدة مرات و أمضى سنوات داخل قلاع الأسر وذاق مرارة الاعتقال الاداري الظالم.

وبتاريخ 1/10/2022 وتحديدًا قبل 35 يوما فجع بإستشهاد شقيقه الأصغر فايز (17 عامًا) بعد تعرضه لإصابة خطيرة برصاص جنود الاحتلال وحرمه الاحتلال من وداعه.

جدير ذكره أنه سيتحرر عبد العزيز اليوم من سجن نفحة "الصحراوي" ليتوجه إلى ثرى القدس ليعانق قبر شقيقه.