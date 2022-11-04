زلزال بقوة 6 درجات يضرب السلفادور

ضرب زلزال بقوة 6 درجات ليل الخميس الجمعة السلفادور، كما أعلنت وزارة البيئة، دون أن يسجل سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

ووقع الزلزال الخميس عند الساعة 22,26 بالتوقيت المحلي في المحيط الهادئ على بعد 37 كيلومترا جنوب بلايا ميزاتا غرب البلاد وعلى عمق 41 كيلومترا بحسب الوزارة.

وكتب الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي على "تويتر" أن الزلزال "لم يسبب أي ضرر" وأن الجيش والشرطة "لا يبلغان عن أي جديد".

وأضاف: "لا شيء جديد على الساحل، لا أضرار على الطرق الرئيسية. الزلزال على ما يبدو لم يسبب بأي أضرار".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد شعر السكان بالزلزال في معظم أنحاء البلاد وخرج بعضهم مذعورين من منازلهم في منتصف الليل، خاصة في العاصمة سان سلفادور.

كما شعر سكان غواتيمالا المجاورة أيضا بالزلزال بحسب السلطات المحلية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا أو أضرار.

وأشارت وزارة البيئة إلى ست هزات ارتدادية لكنها استبعدت أي إنذار بحصول تسونامي.

وقال وزير البيئة فرناندو لوبيز، في مؤتمر صحفي، "بلغت شدة أقوى هزة ارتدادية 3,8 درجات، بالتالي نحن ندعو السكان إلى البقاء متنبهين".

جدير ذكره أن أميركا الوسطى منطقة معرضة لزلازل، حيث تتلاقى ثلاث صفائح تكتونية.