أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 4-11-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في السعودية، وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في السعودية، ومؤخراً زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، ونتيجة لهذه الزيادة قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 4 -11- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، صعودا في أسعارها خلال تعاملات، اليوم الجمعة 4-11- 2022، حيث جاء هذا الصعود مع ارتفاع الذهب بنحو ملحوظ في السوق العالمي والذي بلغ أكثر من 1%.





سعر كافة عيارات الذهب في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 199.09 ريال (52.96 دولار) مقابل 197.96 ريال (52.68 دولار)، بحسب موقع gold-price-today المختص برصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 174.21 ريال (46.34 دولار)، مقابل 173.22 ريال (46.09 دولار) في ختام تداولات أمس.

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 149.32 ريال (39.72 دولار) مقابل 148.48 ريال (39.51 دولار) في آخر تعاملات الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 116.14 ريال (30.89 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 99.55 ريال (26.48 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) خلال التعاملات الصباحية اليوم 1394 ريالا (370.74 دولار). فيما سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية حوالي 6192 ريالات (1647 دولارا).





سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما تمكن النفيس من تجاوز التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول والتي قلصت الآمال بتخفيف سياسة التشديد النقدي اعتبارا من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.