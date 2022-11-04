بقيمة 8 ملايين شيكل.. جيش الاحتلال يشتري 2500 سترة واقية لجنوده في الضفة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه استعداداً لتدهور الوضع في الضفة المحتلة قام جيش الاحتلال بشراء 2500 سترة واقية لجنوده المنتشرين في الضفة

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "أنه استعداداً لتفاقم الوضع الأمني في الضفة، وفي ختام تقييم للوضع جرى الأسبوع الماضي على خلفية استمرار العمليات في الضفة الغربية، أمرت قيادة القوات البرية و"القيادة الوسطى" بجيش الاحتلال بشراء 2500 سترة واقية جديدة لجنود الجيش الإسرائيلي، خاصة لمنطقة الضفة الغربية".

وأضافت الصحيفة العبرية:"أنه تبلغ قيمة السترات حوالي 8 ملايين شيكل، هذا يضاف إلى ملايين أخرى من الشواكل تخصص حاليا لشراء حوالي 50 عربة مصفحة ضد الرصاص والحجارة".