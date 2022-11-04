د. الهندي: المطلوب استراتيجية وطنية تعزز صمود شعبنا وتحمي المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ورئيس الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، أن الشعب الفلسطيني نهض يقاوم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من قرن، ولم تزل الأجيال أكثر إصراراً على المواجهة والتضحية.

وقال د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إننا ننظر بإكبار وفخر إلى الملحمة البطولية التي تجري في قدسنا وضفتنا ، وكلنا ثقة بأن هذه الروح الوثابة وهذا الإيمان الذي يسري في قلوب أبطال الضفة سيثمر نصراً عزيزاً مؤزراً بإذن الله".

وشدد على تمسك الحركة بخيار المقاومة، داعيا جميع الفصائل، وفي مقدمتها حركة فتح إلى الاجتماع على قلب رجل واحد لبناء استراتيجية وطنية تعزز صمود الشعب وتحمي مقاومته.

وأضاف: ليس هناك أي قيمة لأي مكاسب موهومة ونحن نرى الفاشية تتسيد المشهد السياسي الصهيوني في هذا الكيان العنصري المتطرف لتعصف بما تبقى من أرض وقدس. ونرى نفاق العالم المنحاز لهذا المحتل الغاصب".