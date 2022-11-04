مسيرات حاشدة في إيران إحياءً لليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

خرج مئات آلاف الايرانيين في مختلف المدن، في مسيرات شعبية حاشدة بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ويوم الطالب.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي كلمة خلال المسيرات في العاصمة الايرانية.

واحتشد عدد من الايرانيين أمام مقر السفارة الاميركية السابق، منددين بسياسات الادارة الامريكية وتدخلها المباشر في أعمال الشغب التي تشهدها الجمهورية الاسلامية منذ أسابيع.

وبهذه المناسبة أصدر حرس الثورة الإسلامية بياناً، اعتبر فيه هذا اليوم يوماً وطنياً لمكافحة الغطرسة العالمية، وساحة للمقاومة ومناهضة الاستكبار العالمي، ومواجهة النظام الإرهابي في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأكد حرس الثورة، أن الشعب الإيراني أفشل بصموده سياسة الفتنة لأميركا والصهاينة عبر إثارة الاضطرابات وأعمالِ الشغب الأخيرة