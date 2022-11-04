محمد صلاح يخطف الأنظار قبل كأس العالم !

خطف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الأنظار على المستوى الدولي قبل 16 يوما فقط من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويُشار إلى أنه يغيب محمد صلاح عن المشاركة في مونديال قطر المقرر انطلاق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، لعدم تأهل منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال في الدور الفاصل بركلات الترجيح 1-3.

ورغم غياب محمد صلاح عن البطولة الأعرق على مستوى المنتخبات، إلا أن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استعاد ذكريات "لدغته" في شباك المنتخب السعودي من جميع الزوايا الممكنة.

وسقط المنتحب المصري وقتها أمام شقيقه السعودي، بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم روسيا 2018.

وتقدم صلاح بالهدف الأول بتسديدة ساقطة عند الدقيقة 22، بعدما تلقى تمريرة سحرية من عبدالله السعيد وضعته أمام المرمى السعودي.

وعلق حساب الفيفا على الهدف قائلا: "هدف محمد صلاح الأخير في كأس العالم تاريخي بالنسبة للسجلات المصرية الدولية، لكنه يزداد جمالا باختلاف الزوايا أثناء التسجيل والاحتفال".

وبعدها بدقيقتين فقط، أهدر صلاح فرصة هدف محقق من انفراد تام حيث ركض بالكرة مسرعا قبل أن يسددها خارج المرمى.

ولم يكن هدف صلاح كافيا لتحقيق الفوز لـ "الفراعنة"، حيث أدرك سلمان الفرج التعادل في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وخرج منتخب مصر من البطولة دون تحقيق أي نقاط، حيث سقط في الجولة الأولى أمام أوروجواي بهدف دون رد ثم روسيا صاحب الأرض بنتيجة 1-3، ليحتل المركز الأخير.

في المُقابل، فإن المنتخب السعودي استهل مشواره بالخسارة أمام روسيا 0-5 ثم أوروجواي 0-1 قبل أن يحقق فوزه الوحيد أمام "الفراعنة".

وستشهد النسخة القادمة من المونديال، مشاركة منتخب السعودية للمرة السادسة في تاريخه، حيث يقع في المجموعة الثالثة رفقة بولندا والمكسيك والأرجنتين.