مقتل شاب بإطلاق نار في الداخل المحتل

قُتِل شاب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في يافا في الداخل المحتل، فجر اليوم.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب أحمد دكّة وهو من سكان يافا في الداخل المحتل، إثر تعرضه لإطلاق النار حينما كان في شارع "ييفت" في المدينة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب، الذي نُقِل للمشفى بينما كانت تُجرى له عمليات إنعاش، في محاولة للإبقاء على حياته، غير أن وفاته أُقرّت في المشفى فجر الجمعة، بعيد وصوله.

ولم تبلّغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم في جريمة القتل.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.