شهدت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 4-11-2022، انخفاضاً طفيفاً على أسعارها وخاصة البندورة والخيار، فيما انخفضت أسعار الدجاج قليلاً وواصل البيض ارتفاعه.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 4-11-2022، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2.5
|2
|خيار
|1.7
|3
|بصل
|1.7
|4
|كوسا
|4
|5
|باذنجان
|2
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|3.5
|8
|ثوم
|8
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|4
|12
|ليمون
|3
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|8
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|11
|17
|لحمة
|40
|18
|بطاطا
|2.5