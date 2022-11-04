شهدت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 4-11-2022، انخفاضاً طفيفاً على أسعارها وخاصة البندورة والخيار، فيما انخفضت أسعار الدجاج قليلاً وواصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 4-11-2022، كما يلي: