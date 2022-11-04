أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 4-11-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:14 ص
04 نوفمبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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شهدت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 4-11-2022، انخفاضاً طفيفاً على أسعارها وخاصة البندورة والخيار، فيما انخفضت أسعار الدجاج قليلاً وواصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 4-11-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2.5
2 خيار 1.7
3 بصل 1.7
4 كوسا 4
5 باذنجان 2
6 فلفل 4
7 جزر 3.5
8 ثوم 8
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 4
12 ليمون 3
13 ملوخية 2
14 فصوليا 8
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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