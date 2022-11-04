الطقس: أجواء غائمة جزئياً اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2022-11-04، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2022-11-05

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.