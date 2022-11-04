طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية بأكثر من عشرة صواريخ استهدفت بها موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بسماع دوي انفجار هز منطقة المحافظة الوسطى، وهو ناجم عن غارات جوية "إسرائيلية" على أحد المواقع التابعة للمقاومة بالقرب من مدخل المغازي.

وذكر أن طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاع ما زالتا تحلقان في أجواء محافظات القطاع الخمس على ارتفاع مختلفة، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، زعم، مساء أمس، بإطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة اتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث: إن " الجيش فعل منظومة القبة الحديدية، للتصدي للصواريخ".