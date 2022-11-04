بالفيديو والصور طائرات الاحتلال الحربية تقصف موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية بأكثر من عشرة صواريخ استهدفت بها موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بسماع دوي انفجارات متتالية هزت مناطق المحافظة الوسطى، وهو ناجم عن غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على أحد المواقع التابعة للمقاومة بالقرب من مدخل المغازي.

وقال المراسل: "القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مخيم المغازي".

وذكر أن طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاع ما زالتا تحلقان في أجواء محافظات القطاع الخمس على ارتفاع مختلفة، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، زعم، مساء أمس، بإطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة اتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث: إن " الجيش فعل منظومة القبة الحديدية، للتصدي للصواريخ".

وتعد هذه الاستهدافات على القطاع، الأولى، بعد معركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في أغسطس الماضي، عقب اغتيال مسؤول المنطقة الشمالية للسرايا القائد محمود الجعبري، والجنوبية، خالد منصور، بغارات جوية منفصلة.

وأعلنت السرايا، أنها أطلقت في هذه المعركة التي استمرت قرابة الـ50 ساعة حوالي الـ 1000 صاروخ وقذيفة بشكل متواصل ومستمر على البلدات المحتلة، منها مدينة "تل ابيب".







