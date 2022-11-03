سعر جرام الذهب اليوم في الأردن الوكيل .. سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-11-2022 عيار 21 و18و 24

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن الوكيل .. سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-11-2022 عيار 21 و18 و 24 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذه الأسعار بالدينار الأردني والدولار في التحديث الجديد وهذا جاء بناء على عمليات البحث التي رصدها الفريق في الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم على محرك جوجل وكانت من معظم محافظات البلاد حيث يريد هؤلاء من التعرف على الأسعار للمعدن الأصفر ونشير لكم إلى أن سعر جرام الذهب سجل عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن يوم أمس عند 32.92 دينار و بما يُعادل 46.43 دولار ، ويمكن لكم الآن التعرف على التفاصيل في السطور التالية:

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-11-2022

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.20 دينار $52.47

سعر الذهب عيار 22 34.10 دينار $48.09

اسعار الذهب عيار 21 32.55 دينار $45.91

اسعار الذهب عيار 18 27.90 دينار $39.35

سعر الذهب عيار 14 21.70 دينار $30.61

سعر الذهب عيار 12 18.60 دينار $26.23

اسعار أوقية الذهب 1,157 دينار $1,632

اسعار جنيه الذهب 260.39 دينار $367.27

اسعار كيلو الذهب 37,198 دينار $52,466

سعر اليوم الذهب في الأردن الوكيل للبيع والشراء

سعر الذهب في سوريا عيار 21

اما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني وصل على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 نوفمبر 37.30 32.64 27.98 21.76 18.65

1 نوفمبر 37.60 32.90 28.20 21.93 18.80

31 أكتوبر 37.27 32.61 27.95 21.74 18.64

30 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

29 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

28 أكتوبر 37.53 32.84 28.15 21.89 18.76

27 أكتوبر 37.96 33.21 28.47 22.14 18.98

26 أكتوبر 38.01 33.26 28.51 22.17 19.00

25 أكتوبر 37.70 32.99 28.28 21.99 18.85

24 أكتوبر 37.62 32.92 28.22 21.95 18.81

وفي نهاية المقالة التي رصدنا فيها سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل .. سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-11-2022 عيار 21 و18 و 24 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .