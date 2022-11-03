سعر غرام الذهب بالجنيه المصري لحظة بلحظة | اسعار الذهب في مصر النهاردة الجمعة 4 نوفمبر 2022

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الجمعة 4 نوفمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر، وفق التعاملات الصباحية اليوم ف محلات الصاغة المصرية، حيث تعتبر أسعار الذهب من المواضيع المهمة التي يتم البحث عنها في محركات البحث العالمية، و من بينها موقع غوغل الشهير.

سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً ف تعاملات الوم الجمعة بقيمة 20 جنيه للذهب عيار 21، وذلك بعد أن شهد هبوط بقيمة 15، وذلك بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بنسبة 0.75%..

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب الوم في مصر

بلغ سعر غرام الذهب الاقتصادي عيار 14 نحو 807 جنيهات للجرام .

و سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1037 جنيها للجرام.

و جاء سعر غرام الذهب عيار 21 عند 1210 جنيهات للجرام.

أما سعر الذهب عيار 24 فبلغ نحو 1383 جنيها للجرام.

و سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.







