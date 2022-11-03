نادي الأسير: حالة من التوتر يسود في سجني "عوفر" و"النقب"

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن حالة من التوتر يسود في سجني "عوفر"، و"النقب" الاسرائيليين على خلفية نقل المعتقل الإداري رائد ريان إلى سجن "النقب" تعسفيًا، واستمرار تنصل إدارة السّجون من الاتفاق الخاص بقضيته.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير ريان خاض إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 113 يومًا، قبل أن يعلّقه بعد اتفاق جرى بين ممثلي الأسرى، وإدارة السّجون بحيث يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه لمدة ستة شهور جديدة

‏ وأعلن 40 أسيرًا في سجني (النقب، وعوفر)، استعدادهم لخوض إضراب احتجاجي رفضًا لذلك، وجرى تسليم قائمة بالأسماء لإدارة السّجون

‏ يشار إلى قوات الاحتلال اعتقلت ريان وهو من بلدة بيت دقو/ القدس، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وجرى تحويله للاعتقال الإداري