جيش الاحتلال يفصل ضابط و3جنود لهذا السبب!

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قرر فصل ضابط و 3 جنود، تجنبوا الدخول في اشتباك مع الشهيد عدي التميمي خلال تنفيذ العملية الأولى على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة ما أدى لمقتل مجندة وحارس أمن.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه سيتم توجيه إنذار لضابطين آخرين أحدهما قائد السرية التي تخدم على الحاجز.

كما قرر كوخافي أنه في غضون شهر سيتم إبعاد أفراد قوة كتيبة الشرطة العسكرية التي تخدم على الحاجز والتي كانت المجندة القتيلة من صفوفها، عن الخدمة بالحاجز بشكل كامل.

واتخذت القرار بعد تسلم كوخافي نسخة من التحقيق الذي جرى بالعملية.