بالفيديو الإعلام العبري : رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الصهيونية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر وسائل إعلامه العبرية، مساء اليوم الخميس، رصد إطلاق صاروخ واحد على الأقل من قطاع غزة اتجاه البلدات المحتلة في منطقة "غلاف غزة"، وفق زعمه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان: إن "القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلقت من جنوب قطاع غزة اتجاه مستوطنات أشكول، والتفاصيل لاحقًا".

وتم تداول مقاطع فيديو نشره مستوطنين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة تفعيل القبة صواريخها في التصدي للصاروخ.

وأفاد مرسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن أجواء القطاع تشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع للاحتلال على ارتفاعات متفاوتة.