مسابقة الحلم 2022 | ارقام مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الاغا للفوز بجائزة 150 الف دولار على ام بى سى 1

أرقام الاتصال للمشاركة في مسابقة الحلم 2022 على قناة MBC، يبحث الكثير من متابعي مسابقة الحلم 2022 عن أرقام الاتصال في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا، حيث تعتبر مسابقة الحلم على شاشة ام بي س من أهم المسابقات التي يرغب الملايين من المتابعين في العالم العربي بالمشاركة فيها، علماً بأن مسابقة الحلم يتم بثها من المملكة العربية السعودية، و تقدم عبر قناة mbc، و هي من أهم المسابقات العربية التي حازت على إشادة عالية من مواطني الوطن العربي وخارجه، و تتيح مسابقة الحلم الفرصة للاشتراك فيها من جميع المواطنين دون شروط و هي في متناول الجميع.

تعرفوا على مسابقة الحلم 2022

رصد لكم فرق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كافة التفاصيل المتعلقة لمسابقة الحلم 2022 على ام بي سي مع مصطفى الأغا، كما يوضح لكم فريقنا طريقة الاشتراك بمسابقة الحلم، بالإضافة الى أرقام الاتصال من السعودية و خارجها في مسابقة الحلم، مسابقة الحلم هي مسابقة تدعمها وتقدمها مجموعة قنوات mbc، وذلك عن طريق عرضها علي شاشات برنامج صدي الملاعب والذي يقدمها الصحفي مصطفي الأغا، وفيها يكون السحب علي الهواء مباشرة بطريقة بها شفافية ونزاهة الاختيار، ومن ثم يتم الاتصال بالشخص الفائز وتبليغه بالجائزة علي الهواء مباشرة.

تعود "مسابقة الحلم" من جديد على شاشة MBC في 2022 بـ 3 مليون دولار أمريكي لتحقق أحلام مشاهديها في كل أنحاء الوطن العربي، كما تمنح كل من شارك في الموسم الماضي فرصة جديدة للفوز.

طريقة الاشتراك في سحب مسابقة الحلم عام 2022

يسمح لجميع الأشخاص بالاشتراك في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر قناة ام بي سي، ويتم دخول السحب علي الجوائز المعلنة، و في السطول التالية نوضح لكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم للراغبين في الاشتراك:

يقوم كل شخص يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم بالبحث عن الرقم الخاص المرادف للبلد الذي يقيم بها.

يتم إرسال رسالة نصية من أي جوال علي الرقم الخاص بالدولة التي يقيم بها الشخص، ثم كتابة كلمة حلم أو Dream.

تقوم مسابقة الحلم بإرسال بعض الأسئلة التي يجب علي الشخص القيام بحلها بدقة من خلال الرسائل.

ثم يتابع المشترك نتائج مسابقة الحلم علي القناة الرئيسية للمسابقة وهي mbc الذي يتم إذاعته علي الهواء مباشرة أمام الجميع لضمان نزاهة المسابقة والحيادية الكاملة أمام جميع المشتركين الذين قد اشتركوا من قبل من خلال إرسال الرسائل النصية عبر الرقم المُخصص لكل دولة.





اليكم ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

وبكل سهولة بإمكانكم الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا فور ارسال كلمة حلم او درييم الى الرقم المرادف الى بلدكم على نحو الارقام التي جاءت على الشكل التالي:-

من داخل المملكة العربية السُّعُودية على رَقَم 650444.

الاشتراك من الإمارات على رَقَم 6070.

الاشتراك من داخل جمهورية مصر العربية على رَقَم 95458 أو 95450.

الاشتراك من الكويت على رقم 4141.

الاشتراك من داخل سوريا على رقم 1555.

الاشتراك من داخل البحرين على رقم 94000.

الاشتراك من داخل العراق على رقم 2266.

كما تيتيح مسابقة الحلم الاتصال من أي مكان في العالم على رقم 0088216101092 أو رقم 00821622775627