النتائج النهائية لانتخابات الاحتلال تظهر تقدم حزب نتنياهو ب 64 مقعداً تؤهله لتشكيل الحكومة

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست "الإسرائيلي" ال 25 تفوق كتلة المعارضة بزعامة الليكود الذي يتزعمه بنيام نتنياهو عن كتلة التغيير التي تقود حكومة تسيير الأعمال حالياً.

وبحسب النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، فإن حزب الليكود حصل على 32 ً مقعدا، و14 للصهيونية الدينية، و11 لشاس، و7 يهدوت هتوراة، وهي أحزاب كتلة المعارضة بـ 64 ً مقعدا.

فيما حصد حزب هناك مستقبل 24 ً مقعدا، و12 للمعسكر الوطني بزعامة بيني غانتس، وجدعون ساعر، فيما وصل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليمان عند 6 مقاعد، بينما حصلت القائمة الموحدة على 5، ومثلها العربية والتغيير، و4 لحزب العمل.

ولم تتجاوز أحزاب ميرتس والتجمع نسبة الحسم وهو ما كان سيؤثر على كتلة نتنياهو.

وبهذه النتيجة لا يحتاج بنيامين نتنياهو سوى لتوصية أعضاء كتلته ليتم تفويضه بتشكيل الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي دفعه لإصدار تعليماته بالبدء بمفاوضات مع شركائه من أجل ذلك.

ويبدو أن نتنياهو لن يواجه أي صعوبات خارجية، لكنه بالتأكيد سيواجه صعوبات تنفيذ شروط الصهيونية الدينية بزعامة إيتامار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، من جهة، وأحزاب الحريديم (شاس – يهدوت هتوراة).