الاحتلال يفرج عن الأسير المحرر سفيان جمجوم 20 عاماً في الأسر

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير سفيان جمجوم من الخليل، بعد اعتقال 8 شهور في السجون، علما أنه أمضى ما يزيد عن 20 عاماً في الأسر.

ودعا نشطاء وذوي الأسير المحرر سفيان جمجوم لاستقبال وتهنئة الأسير، مساء اليوم الخميس، على مدخل مدينة الخليل الشمالي رأس الجورة.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سفيان جمجوم، بعد دهم وتفتيش منزله في الخليل مطله شهر مارس – آذار الماضي.

ووجهت عائلة الأسير سفيان جمجوم أصابع الاتهام إلى السلطة الفلسطينية في رام الله بالتسبب باعتقاله لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي داهمت منزله في الخليل قبل عدة أيام.

وقالت العائلة في جينه إن تحذيرات وصلت إلى سفيان من جهاز المخابرات التابع للسلطة تطالبه بعدم الكتابة والحديث في الموضوعات العامة والسياسية، معتبرة ذلك مثابة تحريض على السلطة.

وذكرت العائلة أن السلطة تواصل قطع راتب الأسير جمجوم منذ أكثر من 16 عاما، رغم أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما.

وخاض الأسير جمجوم عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقه الذي كفله القانون، وقد تلقى وعد بإعادته من رئيس حكومة رام الله محمد اشتية دون أن يتم تطبيق القرار.

وشارك جمجوم في الوقفات المناهضة لقتل الناشط نزار بنات، وحاول المشاركة في إصلاح المشاكل العائلية في الخليل، والحديث خلال حراك ضد رفع الأسعار.