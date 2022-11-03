انتخابات الاحتلال: حزب ميرتس خارج الكنيست للمرة الأولى منذ تأسيسه

يواصل حزب "ميرتس" الذي تتزعمه زهافا جالون، الابتعاد عن نسبة الحجب، بعد عد المظاريف المزدوجة، حيث يقف عند 3.16٪، وذلك لأول مرة منذ تأسيسه، وفقًا للقناة 13 العبرية.

وحسب القناة العبرية، فإن الحزب يقف عند 150 ألف صوت، فيما يحتاج إلى 5000 لتمرير.

واعتبارًا من الساعة 3:00 مساءً، لا يزال هناك حوالي 23000 مغلف ليتم عدها.

في الوقت نفسه، يعقد رئيس الحكومة يائير لبيد اجتماعات أمنية في كاريا منذ ساعات الصباح، وسيعقد اجتماع الفصائل بعد الظهر.

وتأسس حزب "ميرتس" قبل حوالي 30 عامًا من أحزاب (ريتز ومابام) وجزء من أحزاب شينوي، وفي أوجها فاز الحزب بـ 12 مقعدًا في الكنيست الـ13، وكان جزءًا أساسيًا من الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت.

خلال الانتخابات الأخيرة، كانت هناك محاولة من قبل رئيس الحكومة يائير لبيد لتحقيق توحيد قائمتي ميرتس والعمل من أجل تجنب خطر محتمل. وهذا ما حصل.